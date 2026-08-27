ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали 36-летнюю жительницу Мариуполя, подозреваемую в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По данным силовиков, женщина 1989 года рождения установила контакт с представителями украинских спецслужб через мессенджер и передавала им информацию о расположении российских военных в Мариупольском муниципальном округе.

Следственный отдел УФСБ по ДНР завел уголовное дело. Суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают пытаться привлекать гражданских лиц к противоправной деятельности.

В спецслужбе предупредили, что причастных к передаче сведений установят и привлекут к уголовной ответственности.