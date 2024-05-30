ФСБ задержала начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркуля

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства Чебаркульского муниципального района Олега Прохорова. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СК.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Он подозревается в совершении пяти преступлений», — добавили в ведомстве.

По данным ФСБ, Прохоров в 2014 году выдал разрешение на строительство жилого объекта рядом с газопроводом. В результате при возведении домов выявили нарушения требований безопасности.

Ранее ФСБ задержала заместителя гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод „Промсвязь“». Его заподозрили в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей.