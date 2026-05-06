ФСБ задержала 4 россиян и одного иностранца за сбор данных для диверсий

В четырех российских городах задержали четырех россиян и одного иностранца за сбор данных об объектах для диверсий. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, в Кингисеппе, Чите и Томске задержаны граждане России. Их подозревают в оправдании атак беспилотников и призывах к диверсиям. Всего, уточнили в ЦОС, в восьми регионах задержали семерых пособников спецслужб Украины.

«В Удмуртской Республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях пресечена деятельность пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима», — подчеркнули в ФСБ.

Подозреваемые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах ОПК, транспортной инфраструктуры и о российских военных, участвующих в СВО. Кроме того, они оправдывали удары беспилотниками и ракетами по объектам ТЭК, теракт на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям на объектах транспортной инфраструктуры в России.

Накануне в Курске задержали местного жителя по подозрению в работе на украинскую разведку.