ФСБ разыскала россиянина через 15 минут после поиска данных про «Азов»

Сотрудники ФСБ связались с медбратом, который якобы просматривал в Сети экстремистский контент, через 15 минут. Об этом заявил «Коммерсанту» адвокат Сергей Барсуков.

Он уточнил, что его подзащитный наткнулся на информацию о террористических организациях, когда ехал в автобусе в Свердловской области. Россиянин искал изображение шеврона «Азова»*, и уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ.

Протокол на медбрата составили 6 ноября. Позже документ вернули в полицию для исправления недочетов.

Ранее Барсуков рассказал, что его 20-летний подзащитный из Каменска-Уральского увидел пост в интернете, но посчитал его неприемлемым и закрыл. О правонарушении сообщило «неустановленное лицо, позвонившее в дежурную часть», добавил юрист.

В итоге суд оштрафовал медбрата на три тысячи рублей по статье о поиске запрещенного контента. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.