ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Пермском крае

Правоохранители задержали жителя Пермского края, который организовал лабораторию по производству наркотических веществ в одном из частных домов Пермского округа. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители регионального УФСБ России.

По данным ведомства, в ходе обыска силовики обнаружили и изъяли 1,7 килограмма мефедрона, химические прекурсоры, а также лабораторное оборудование. Против задержанного возбудили уголовное дело.

Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование преступления продолжается.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте