ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Пермском крае

Правоохранители задержали жителя Пермского края, который организовал лабораторию по производству наркотических веществ в одном из частных домов Пермского округа. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители регионального УФСБ России.
По данным ведомства, в ходе обыска силовики обнаружили и изъяли 1,7 килограмма мефедрона, химические прекурсоры, а также лабораторное оборудование. Против задержанного возбудили уголовное дело.
Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование преступления продолжается.
Подарочные наборы к школе вручили первоклассникам еще из 3-х округов Подмосковья
Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии
Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском
Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился
Жители Орехово-Зуева смогут бесплатно пройти обследование у онколога 23 августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте