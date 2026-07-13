ФСБ Курганской области ликвидировала нарколабораторию, изъяв 16 килограммов мефедрона
Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли деятельность подпольной лаборатории в Шатровском округе. В одном из сел силовики задержали с поличным жителя Тюмени, который оборудовал производство в интересах неустановленных сообщников, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, фигурант получил прекурсоры от организаторов и провел химические реакции, изготовив не менее 16 килограммов готового синтетического наркотика — мефедрона.
Следственное отделение возбудило уголовное дело о покушении на производство наркотических средств в особо крупном размере. Суд заключил подозреваемого под стражу. В настоящее время силовики устанавливают круг его возможных сообщников.