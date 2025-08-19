Фигурантов дела о похищении подростка в Петербурге отправили в ИК строгого режима

Суд в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в похищении подростка и вымогательстве. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Установлено, что 12 июля 2024 года фигуранты, находясь во дворе дома на Ростовской улице в Шушарах, заставили юношу сесть в автомобиль Mercedes-Benz G500 и вывезли его в безлюдное место у трассы М-11 «Нева».

Угрожая потерпевшему бейсбольными битами, злоумышленники отобрали у него часы стоимостью более 40 тысяч рублей и стали вымогать полмиллиона рублей. Подростка отпустили, чтобы он взял деньги у родителей, однако он рассказал о случившемся матери. Та вызвала полицию.

Один из похитителей получил 7,5 лет лишения свободы, а второй — пять лет и восемь месяцев. Срок они проведут в исправительной колонии строгого режима.