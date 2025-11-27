Фигурантов дела о незаконной рубке леса на 23 млн рублей осудили в Пермском крае

Суд в Пермском крае вынес приговор двум мужчинам по делу о незаконной рубке леса. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В течение шести лет злоумышленники осуществляли лесозаготовки в Пожвинском районе на берегу Камы, причинив ущерб природе на сумму около 23 миллионов рублей. Всего было нелегально спилено около тысячи деревьев.

Преступление пресекли сотрудники краевого УФСБ и полиции. Одному фигуранту назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года, второму — четырех лет принудительных работ.