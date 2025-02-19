Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения

Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Арест продлили на срок один месяц и двое суток. Речь идет о фигурантах Шамсидине Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоде, Далерджоне Мирзоеве и Мухаммадсобире Файзове.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения обвиняемому Рачабализоде на запреты определенных действий», — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Нападение на зрителей в подмосковном концертном зале произошло в марте прошлого года. Вооруженные боевики начали стрелять по беззащитным людям, после чего устроили в здании пожар.