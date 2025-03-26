Фигурантам дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» предъявили обвинение

Подозреваемых в хищениях в рамках программы «Пушкинская карта» задержали. Им предъявили обвинение, сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Москве.

«Фигуранты уголовного дела о хищениях при реализации федеральной программы „Пушкинская карта“ задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — отметили в ведомстве.

Следователи устанавливают причастность соучастников к другим эпизодам преступной деятельности. Также в суд направят ходатайство о мере пресечения для фигурантов.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании мошенников, похитивших более одного миллиона рублей через организацию фиктивных мероприятий, билеты на которые продавали через «Пушкинские карты».

В реализации преступной схемы, предположительно, участвовал певец Эмиль Кадыров. По версии следствия, он со своей знакомой организовывал фиктивные концерты. Билеты на выступления люди покупали через «Пушкинские карты».