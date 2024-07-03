Фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля объявили в розыск в России

Французского бизнесмена Филиппа Дельпаля объявили в розыск в России. Его карточка появилась в базе данных МВД . Предприниматель получил 3,5 года условно по делу о хищении денег из банка «Восточный».

Из базы данных ведомства следует, что Дельпаля разыскивают по уголовной статье без конкретного указания.

Филиппа Дельпаля и основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году. По версии следствия, оба бизнесмена вместе с неустановленными лицами убедили акционеров банка «Восточный» обменять долг «Первого коллекторского бюро» на 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По мнению криминалистов, ценные бумаги стоили 600 тысяч рублей и не покрывали сумму долга в три миллиарда.

Калви и его адвокаты приводили данные независимого аудита, который оценил стоимость акций в сумму, которая значительно превышала долг. Предприниматель заявлял, что причиной уголовного преследования стал его конфликт с бизнесменом Артемом Аветисяном, который поставил цель получить контроль над банком «Восточный».

В 2021 году суд приговорил Калви к 5,5 годам условно, Дельпаль также получил условный срок в 4,5 года. В начале 2022 года судья отменил меру пресечения для бизнесменов и они тут же уехали из России.