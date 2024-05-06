Фигурант дела о теракте в «Крокусе» собирался уехать в Сирию | 360°

Криминал 06 мая 2024, 15:02 Фигурант дела о теракте в «Крокусе» собирался уехать в Сирию Фигурант дела о теракте в «Крокусе» собирался примкнуть к боевикам в Сирии РИА «Новости»

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Один из 12 фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои придерживался радикальных взглядов и планировал уехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление Мосгорсуда.

Лутфуллои, судя по материалам дела, относил себя к радикальному течению ислама. Мужчина хотел сражаться с теми, кто придерживался других взглядов.

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«[Он] намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику адрес для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России», — постановил судья.

Уроженца Таджикистана задержали у сгоревшего концертного зала на следующий день после теракта. Полицейские попросили его предъявить документы, но Лутфуллои выругался в ответ и повел себя вызывающе. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство, а Басманный суд отправил под стражу до 22 мая по уголовному делу о теракте.

Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли более 140 человек.