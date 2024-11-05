Фигурант дела Дарьи Дугиной оказался украинским военным

Выступивший в качестве сообщника украинки Натальи Вовк, совершившей теракт с убийством политолога и публициста Дарьи Дугиной, Богдан Цыганенко оказался кадровым украинским военным. Об этом со ссылкой на документы сообщило РИА «Новости» .

Согласно полученным данным, еще за несколько дней до подрыва машины, в которой находилась Дугина, Цыганенко уже был в статусе военнослужащего. Сейчас он продолжает работать в одном из подразделений ВСУ.

По версии следствия, Богдан Цыганенко действовал на территории России в качестве диверсанта. Он предоставил Наталье Вовк поддельные номера на машину, а также казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко, по которому она уехала в Эстонию. Также криминалисты считают, что Цыганенко собрал бомбу, которую подложили под внедорожник Дугиной.

До июля 2022 года Цыганенко постоянно жил в Донецке. За месяц до теракта он выехал из города вместе с матерью. В Россию он попал через границу с Эстонией, а за день до теракта выехал обратно в балтийскую республику.

Внедорожник Дарьи Дугиной взорвался 20 августа 2022 года в Московской области, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». ФСБ заявила, что за терактом стояли сотрудники украинских спецслужб. В ходе расследования они вышли на Вовк и Цыганова, которых в России заочно арестовали и внесли в список террористов и экстремистов.