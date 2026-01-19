Фермеры из Новосибирской области получили по пять лет колонии за рабство

В Новосибирской области суд вынес приговор по громкому делу о рабстве. Отец и сын, которые держали людей в плену на 968-м километре трассы «Иртыш», получили по пять лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия и суда, в Татарском районе отец и сын вели бизнес в кафе и на ферме. Для выполнения подсобных задач они нанимали людей, которые склонны к бродяжничеству, употребляют алкоголь и не имеют постоянного источника дохода.

«В период с 2019 по 2023 год злоумышленники по делу подыскали трех человек для осуществления трудовой деятельности и под предлогом оформления трудовых отношений изъяли у них паспорта», — отметили в СК.

Потерпевшие жили в условиях, не подходящих для нормального существования, и питались плохо. Рабочий день длился до 16 часов. Их заставляли бесплатно трудиться на ферме и в гостинице. Обвиняемые присваивали деньги, которые должны были получить потерпевшие.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Татарский» при поддержке УФСБ России по Новосибирской области пресекли незаконную деятельность подозреваемых.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Ставропольском крае волонтеры движения «Альтернатива» обнаружили мужчину из Мордовии, который исчез 12 лет назад, отправившись на заработки. Оказалось, все эти годы он был в трудовом рабстве.