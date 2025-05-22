Фельдшера из Новосибирской области обвинили в выдаче фиктивных больничных

В Новосибирской области в Куйбышевском районном суде рассмотрят дело в отношении фельдшера Гжатской участковой больницы. Его обвиняют в получении взяток за выдачу больничных листов без законных на то оснований. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
«С октября 2022 по март 2023 года мужчина получил взятки до 26 000 рублей за оформление листков нетрудоспособности гражданам без заболеваний», — уточнили в пресс-службе.
Фельдшер признал свою вину и заключил досудебное соглашение. В связи с этим дело будут рассматривать в особом порядке, однако точная дата судебного заседания пока неизвестна.
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