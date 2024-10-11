Фейк: военнослужащий пытался провезти в Курск наркотики по приказу командира

По соцсетям разошлась информация о том, что некий военнослужащий пытался провезти в Курск наркотики по приказу командира. Однако эти данные оказались фейком.

Фейк

В социальных сетях распространяют информацию о том, что военнослужащий пытался провезти в Курск наркотики, якобы получив приказ командира. Публикацию сопроводили видеорядом с оперативной съемкой выемки наркотических средств, а также официальным заявлением представителей полиции Курской области.

Правда

Пресс-служба регионального ГУ МВД разместила опровержение данной информации в своем официальном паблике.

«Сотрудниками полиции Курской области на интернет-ресурсах выявлен видеоролик, озвученный голосом руководителя одного из подразделений региональной полиции, о том, что в Курске задержан военнослужащий, пытавшийся привезти в регион наркотики. Данная информация является фейковой. Голос на видео сгенерирован искусственным путем, а используемое видео взято из другого сюжета», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД также попросили как журналистов, так и население внимательно относиться к информации из соцсетей и проверять ее, поскольку комментарии должностных лиц управления ведомства по Курской области размещают на официальных ведомственных интернет-ресурсах.

Таким образом, информация о том, что военнослужащий пытался провезти в Курск наркотики по приказу командира, недостоверна. С опровержением выступило ГУ МВД Курской области. В ведомстве заявили, что голос на видео сгенерировали искусственно, а используемое видео взяли из другого сюжета.

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