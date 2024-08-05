Фейк: из смоленской колонии сбежал заключенный

В Сети появилась ориентировка на мужчину, который якобы сбежал с территории смоленской колонии. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях стали распространять сообщения о том, что один из заключенных покинул смоленскую ИК. В качестве доказательства авторы постов прикладывали фотографию с расклеенной в формате А4 ориентировкой на преступника. По их словам, объявления появились на некоторых информационных стендах города, а также на деревьях в Реадовском парке.

Правда

В УФСИН по Смоленской области информацию о сбежавшем заключенном опровергли. По данным информагентства «О чем говорит Смоленск», ведомство дало официальный комментарий, в котором не подтвердило информацию о побеге преступника.

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