Еще 10 энергетиков задержали по делу о хищении в Дагестане | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 01:08 Еще 10 энергетиков задержали по делу о хищении в Дагестане В Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей арестовали еще 10 энергетиков Freepik

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В Дагестане правоохранители провели задержания еще 10 начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на источник в компании «Россети Северный Кавказ».

«Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений „Дагэнерго“ по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей», — рассказал он.

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По его словам, глобальная чистка в структурах компании началась по команде из федерального центра.

До этого пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что суд в Махачкале постановил арестовать еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. По данным следствия, в период с 2010 по 2021 годы обвиняемые завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии.

Они совершили хищение денежных средств на общую сумму не менее двух миллиардов 795 миллионов 180 тысяч рублей. Подследственные пробудут под стражей два месяца — по 16 июня 2024 года.

Ранее ФСБ задержала участников преступной группировки, разработавшей схему по хищению соцвыплат в Санкт-Петербурге.