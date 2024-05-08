Экстрадицию подозреваемой в мошенничестве россиянки из Черногории сняли на видео | 360°

Криминал 08 мая 2024, 11:05 Экстрадицию подозреваемой в мошенничестве россиянки из Черногории сняли на видео Черногория выдала россиянку Абрамову по делу о мошенничестве на 1,8 млн рублей

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В Россию доставили задержанную в Черногории Ольгу Абрамову, которую заочно арестовали по делу о мошенничестве и фальсификации документов. «МВД Медиа» показало ее экстрадицию в Москву.

«Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство о выдаче разыскиваемой. Сегодня в аэропорту города Подгорицы ее передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По версии следствия, с мая по август 2018 года Абрамова и ее сообщники похитили у коммерческой организации 1,8 миллиона рублей, а затем инициировали банкротство компании. Преступники предоставили в Симоновский районный суд Москвы фиктивные документы для фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам.

Уголовное дело возбудили по статьями о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Абрамову объявили в международный розыск и задержали в Черногории.

Из Армении в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве Роланди Азова, сообщил RT. Правоохранители выяснили, что он скрылся с 766 тысячами рублей, полученными за поставки продовольствия.