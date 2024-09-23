Экс-зампреда правительства Приморья отправили в СИЗО
В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона Пархоменко
Бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко арестовали по делу о превышении полномочий. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву сообщило РИА «Новости».
Постановление об аресте вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Под стражей Пархоменко пробудет до 21 октября.
«Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — подчеркнула Оленева.
Меру пресечения экс-зампреда избрали по делу о превышении должностных полномочий. В течение нескольких лет она курировала вопросы ЖКХ, газоснабжения и энергетики, тарифообразования и госжилконтроля.
В октябре прошлого года в правительстве Приморья заявили, что Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич освобождены от своих должностей.