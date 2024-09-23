Экс-зампреда правительства Приморья отправили в СИЗО

Бывшего заместителя председателя правительства Приморья Елену Пархоменко арестовали по делу о превышении полномочий. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву сообщило РИА «Новости» .

Постановление об аресте вынес Фрунзенский районный суд Владивостока. Под стражей Пархоменко пробудет до 21 октября.

«Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — подчеркнула Оленева.

Меру пресечения экс-зампреда избрали по делу о превышении должностных полномочий. В течение нескольких лет она курировала вопросы ЖКХ, газоснабжения и энергетики, тарифообразования и госжилконтроля.

В октябре прошлого года в правительстве Приморья заявили, что Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич освобождены от своих должностей.