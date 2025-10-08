Экс-замначальника ГИБДД на Урале задержали за взятку асфальтом

Сотрудники ФСБ в Челябинске задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Челябинской области.

Следствие установило, что он мог получить взятку в виде асфальтовой смеси на несколько сотен тысяч рублей. В ведомстве отметили, что подозреваемого уволили из органов внутренних дел еще 6 октября.

По данным «Коммерсанта», речь идет об Олеге Жиляеве, который получил взятку от учредителя ООО «Капиталстрой» с января 2024 года по май 2025-го за покровительство в сфере дорожного хозяйства — 100 тонн асфальтового покрытия стоимостью более 500 тысяч рублей.

Замначальника городского ГИБДД освобождал от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения транспорт организации, а также помогал ускорить процесс согласования проектной документации на установку дорожных знаков.

