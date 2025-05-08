Экс-замминистра обороны Попова экстренно госпитализировали из СИЗО

Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в одну из столичных больниц. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Денис Сагач.

«Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний», — сказал он.

Сагач добавил, что врачи обсуждают возможность проведения операции его подзащитному. Решение по этому вопросу медики примут после майских праздников.

По словам адвоката, на каждом заседании по продлению меры пресечения он утверждал, что нахождение под стражей чревато для Попова ухудшением состояния здоровья. Однако следствие предоставляло суду справки, по которым пребывание в СИЗО не опасно для бывшего министра.

Павла Попова обвинили в хищении средств, выделенных на деятельность расположенного в Подмосковье парка «Патриот». Под стражу его отправили в конце августа прошлого года.