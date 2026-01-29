Экс-замгубернатора Кубани Минькову отправили под домашний арест до 27 марта

Задержанной на этой неделе бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Краснодара отправил экс-чиновницу под домашний арест до 27 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Обвиняемой запретили всяческое общение с другими участниками уголовного дела, а также выход в интернет. При этом суд разрешил Миньковой покидать квартиру с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00 для прогулок.

О задержании Миньковой стало известно в минувший вторник, 27 января. На своем посту чиновница проработала 10 лет и в последние годы курировала сферу здравоохранения.

Команду губернатора она покинула в конце октября и заняла пост генерального директора телеканала «Кубань 24».

По неподтвержденным данным, уголовное дело связано со сдачей в аренду помещений поликлиники, принадлежащей семье бывшей чиновницы. Оплата проходила из средств регионального бюджета.