Экс-замглавы управления «К» ФСБ приговорили к колонии и освободили в зале суда

Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему заместителю начальника управления «К» ФСБ Дмитрию Фролову шесть лет колонии по делу о взятке. Вместе с тем от отбытия наказания фигуранта освободили, сообщил ТАСС .

Фролова уволили с должности в 2013 году. Его признали виновным по делу о получении взятки в размере 87 миллионов рублей, приговорили к лишению свободы и освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.

Еще одним фигурантом дела был предприниматель и акционер «Кредитимпэкс-банка» Георгий Шкурко. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере, назначили четыре года и восемь месяцев лишения свободы и также освободил от наказания.

В обвинительном заключении указали, что Фролов и его сообщник — сотрудник управления «К» Андрей Васильев — воспользовались служебным положением и вынудили двух бизнесменов передать своим партнерам доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» в размере 49%.