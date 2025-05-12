Экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в вывозе оружия из зоны СВО

Бывший заместитель главы Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал собственную вину в попытке вывезти стрелковое оружие в Ростовскую область из зоны СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигуранта задержали в феврале 2025 года, а затем привлекли в качестве обвиняемого в совершении преступлений по статьям о приобретении и перевозке оружия. На допросе Панжев полностью признал вину.

Обвиняемый пытался вывести боевые гранаты и несколько автоматов Калашникова в багажнике своего автомобиля. Среди силовиков в Санкт-Петербурге он известен за расследование дела против осужденного за наркоторговлю криминального авторитета Александра Курьякова по прозвищу «Лось».

Ранее в Москве задержали в бойца смешанных единоборств с пистолетом, переделанным в боевой.