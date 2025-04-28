Экс-замглавы Минцифры Паршина приговорили к 9 годам за взяточничество

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил судья приговор.

Паршину вменили получение взятки в размере 3,7 миллиона рублей. Еще одного подсудимого — предпринимателя Александра Моносова — приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии. Также суд дополнительно оштрафовал обоих фигурантов на 315 миллионов рублей.

В 2023 году Паршина освободили от должности замглавы Минцифры по его просьбе. До этого правоохранители задержали его, а Басманный суд отправил чиновника под домашний арест.

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