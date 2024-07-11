Экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Талалыкина арестовали

Суд арестовал экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Талалыкина

Фото: РИА «Новости»

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместитель руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд постановил удовлетворить <…> в отношении Талалыкина меру пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в суде.

Талалыкина подозревают в крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Ранее Следственный комитет России арестовал активы бывших полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые проходят по делу о взятке в пять миллиардов рублей. По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи, предлагая ему свое покровительство.

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