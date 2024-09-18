Экс-замдиректора приговорили к 10 годам колонии за убийство сварщика в Новосибирске

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего замдиректора компании, который до смерти избил сварщика в Новосибирске. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города.

По данным следствия, подсудимый заманил работника в подсобное помещение без камер, заставил его написать расписку на возврат зарплаты и жестоко избил. Врачи диагностировали у потерпевшего отек головного мозга, позже мужчина скончался в больнице.

Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.