Экс-замдиректора приговорили к 10 годам колонии за убийство сварщика в Новосибирске

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего замдиректора компании, который до смерти избил сварщика в Новосибирске. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города.
По данным следствия, подсудимый заманил работника в подсобное помещение без камер, заставил его написать расписку на возврат зарплаты и жестоко избил. Врачи диагностировали у потерпевшего отек головного мозга, позже мужчина скончался в больнице.
Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.
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