Экс-руководителя управления СК обвинили в хищении 185 миллионов рублей

Экс-заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК Александра Избенко обвинили в присвоении денег. Об этом сообщил ТАСС .

По версии следствия, подсудимый похитил свыше 185 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Всего бывшего следователя обвинили в 16 преступных эпизодах. Государство заявило подсудимому гражданский на 19 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Рассмотрением дела занимается Басманный суд Москвы.

Ранее в хищении заподозрили подрядчиков, которые реализовывали проекты развития портов Новороссийска, Тамани и Находки. Под подозрение попали генеральный директор и его заместитель. По данным управления на транспорте МВД, ущерб государству составил более миллиарда рублей.