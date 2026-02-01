Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск в России

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка объявили в розыск в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные базы МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в ведомстве.

О каком именно уголовном деле идет речь, в правоохранительных органах не уточнили.

Помимо Яценюка, в списке обвиняемых оказались экс-глава администрации президента Украины Сергей Пашинский и экс-министр иностранных дел Андрей Дещица.

В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем бывшим высокопоставленным украинским чиновникам за проведение операции на юго-востоке Украины, в результате которой с 2014 по 2016 год погибли и получили ранения 1382 человека.