Экс-невестка Ющенко и Ваха маленький спустили на красивую жизнь больше миллиарда долговых

Baza: Ющенко и Лалиашвили взяли в долг 1,5 млрд рублей у депутата и не вернули

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко и ее муж, криминальный авторитет Вахтанг Лалиашвили по прозвищу Ваха маленький, потратили на красивую жизнь 1,5 миллиарда рублей. Деньги они взяли в долг у местного депутата, теперь он не может вернуть их даже через суд, сообщил телеграм-канал Baza .

В 2023 году, будучи депутатом Заксобрания Краснодарского края, Алексей Сидюков одолжил Сергею Ефимцеву один миллиард 523 миллиона рублей.

В криминальных кругах Ефимцева знают как Вахтанга Лалиашвили, Ваху маленького и Швиленка. Заемщик использовал деньги на нужды семьи, в которую тогда входила его жена Елизавета Ющенко, бывшая невестка украинского экс-президента.

На полученные деньги купили участок в Подмосковье, недвижимость во Франции, автомобиль Toyota Land Cruiser 300 и украшения.

«Когда пришло время отдавать долг, семья вернула лишь часть взятых денег. Параллельно супруги запустили бракоразводный процесс и решили срочно заключить брачный контракт», — отметил канал.

Сидюков предположил, что Ефимцев и Ющенко стараются скрыть имущество и избежать выплаты долга. К тому моменту сроки по выплатам истекли, и накопились значительные проценты. Кредитор обратился в суд с требованием вернуть один миллиард 305 миллионов 455 тысяч рублей.

Изначально в деле фигурировал только один заемщик — Ефимцев. Однако суд первой инстанции постановил, что долговые обязательства являются общими, несмотря на развод супругов, и привлек к ответственности Елизавету Ющенко.

Она не согласна с этим решением. По ее словам, согласно брачному контракту, все дорогостоящее имущество перешло к бывшему мужу, поэтому она не обязана выплачивать долги и намерена обжаловать решение суда в апелляции.

