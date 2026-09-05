Экс-министр оказался в центре громкого дела о финансовой пирамиде

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о финансовой пирамиде Finiko. Следствие вменяет ему организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере, сообщил «Коммерсант» .

По версии следствия, Никифоров входил в число создателей Finiko. Пирамида, как утверждается, нанесла ущерб примерно восьми тысячам вкладчиков на сумму около пяти миллиардов рублей. Бывший министр сейчас находится за границей, поэтому обвинение ему предъявили заочно.

Следователи также проверяют возможный механизм вывода средств Finiko за рубеж. По их версии, в этом могла участвовать компания «Иннополис Архитект». Ее генеральным директором и совладельцем выступает дизайнер Азат Тухватуллин, а вторую долю через ООО «Иннополис Развитие» имеет Никифоров.

«Иннополис Архитект» занималась, в частности, проектами, связанными с застройкой Иннополиса.

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