Экс-медсестра, обвиняемая в доведении до самоубийства, не явилась в суд в ХМАО

Оглашение приговора Ольге Матвийчук, бывшей старшей медсестре травматологической больницы в Сургуте, обвиняемой в доведении до самоубийства подчиненной, перенесли на февраль. Об этом сообщил телеканал «СургутИнформ-ТВ» .

Заседание по делу экс-медсестры проходило в Сургутском городском суде. Однако из-за того, что подсудимая не явилась в суд, рассмотрение дела перенесли на 7 февраля.

«Подсудимая Матвейчук в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинской организации», — объяснили причину переноса заседания в суде.

Разбирательства по громкому делу продолжаются более трех лет. В ноябре 2021 года Аяжан Ташмагамбетова, которая работала медсестрой-анестезиологом в Сургутской клинической травматологической больнице, покончила жизнь самоубийством. У погибшей осталась маленькая дочь и муж. Ее супруг заявил, что 41-летняя женщина подвергалась травле на работе со стороны руководителя Ольги Матвийчук.

Спустя месяц после трагедии, суицид совершила еще одна сотрудница отделения анестезиологии. По данным 86.RU, она тоже жаловалась на грубое отношение начальницы. У медсестры остались двое детей и супруг.

Муж погибшей Ташмагамбетовой на протяжении нескольких лет после смерти жены продолжает судебный процесс. В рамках резонансного дела допросили более 60 свидетелей. В октябре 2024 года Сургутский городской суд оправдал Ольгу Матвийчук, однако суд высшей инстанции отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение.