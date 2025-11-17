Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали по делу о растрате

Задержанного по делу о растрате в особо крупном размере бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого отправили под стражу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

Собеседник агентства уточнил, что обвиняемого задержали еще несколько дней назад, а решение об аресте суд принял в минувшую субботу, 15 ноября.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Красноруцкому меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявил источник.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела криминалисты провели серию обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. Источник не исключил, что в деле появятся новые фигуранты.

Павел Красноруцкий занимал пост председателя Российского союза молодежи с 2012 по 2023 годы. В заявлении об уходе он подчеркнул, что делает это по личной инициативе, так как под его руководством организация достигла высоких показателей и получила сильную команду.

По данным СМИ, реальной причиной ухода Красноруцкого с поста стал скандал с пьяным дебошем на борту самолета, вылетевшего из Ханты-Мансийска в Москву.