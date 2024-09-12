Экс-главу иркутского Минздрава приговорили к 18 годам колонии и штрафу на 80 млн рублей

В Иркутской области вынесли приговор бывшему министру здравоохранения региона Якову Сандакову по делу о крупной взятке, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Следствие и суд установили, что в декабре 2021 года Сандаков получил от руководителя подведомственной Минздраву организации часть взятки на миллион рублей за то, что назначил определенного человека на пост главврача медучреждения.

В феврале 2022-го он получил от руководства неназванной коммерческой организации семь миллионов рублей, чтобы фирма получила конкурентные преимущества на аукционе по закупке оборудования для медицинских организаций.

После этого для легализации денег Сандаков совершил ряд операций с ценными бумагами, а затем купил квартиру в Москве, подчеркнули в СК.

Кроме того, в 2021-м он предоставил данные о предстоящей закупке медицинского оборудования представителям заинтересованной компании и тоже обеспечил ей конкурентные преимущества.

В результате фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости более чем на 14 млн рублей. Деньгами Сандаков вместе с сообщниками распорядился по своему усмотрению.

Суд признал Сандакова виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима, штрафу на 80 миллионов рублей и конфискации квартиры, купленной на деньги со взятки.