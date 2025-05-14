Экс-финансовый директор «РАО ЭС Востока» покончил с собой перед оглашением приговора

Фигурант дела о хищении в РАО «ЭС Востока» покончил с собой накануне приговора

Бывший финансовый директор ПАО «РАО „Энергетические системы (ЭС) Востока“» Алексей Яковлев, обвиняемый по делу о хищении средств в особо крупном размере, покончил с собой накануне оглашения приговора в суде. Об этом изданию «Коммерсант» сообщила адвокат Маргарита Куделинская.

Правозащитница заявила, что Яковлев совершил самоубийство 12 мая. Информация о том, что стало мотивом такого решения, неизвестна.

В день смерти бывшего топ-менеджера компании было назначено заседание суда, на котором ему должны были огласить приговор, однако процесс позже перенесли на 15 мая.

По версии следствия, с 2009 по 2015 год экс-первый заместитель гендиректора ПАО «РАО ЭС Востока» оказывал пособнические услуги и подстрекал к растрате средств в особо крупном размере. Вместе с генеральным директором ПАО ДЭК Виктором Милушем, его заместителями Еленой Тюриной и Александром Ефремовым, Яковлев заключал фальшивые договора на оказание услуг и благотворительные пожертвования. Таким образом фигуранты похитили из бюджета компании 687 миллионов рублей.

Фрунзенский районный суд оправдал Яковлева в декабре 2023 года, однако в марте следующего года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда отменила оправдательный приговор и дело направили на новое рассмотрение.