Экс-депутат, осужденный за растление ребенка, просит признать его жертвой репрессий

Суд повторно рассмотрит иск бывшего депутата Приморья Артема Самсонова о признании его жертвой репрессий. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале экс-парламентария.

Самсонов заявил, что впервые с соответствующим иском обратился в Ленинский районный суд Владивостока в сентябре прошлого года. Тогда, по его словам, суд отказался рассматривать его заявление и он решил обжаловать это в краевом суде.

«Мы выиграли апелляцию и суд постановил, что дело о признании меня политзаключённым должно быть рассмотрено по существу. Я абсолютно прав. Мое уголовное дело с сфабриковано и сфабриковано именно по политическим мотивам», — заявил Самсонов.

Информацию об этом в разговоре с РИА «Новости» подтвердила и адвокат бывшего депутата.

«Заседание краевого суда состоялось вчера. <… > Крайсуд признал незаконным отказ Ленинского суда Владивостока в принятии иска к рассмотрению», — сказала Касилова.

По решению суда дело возвратили в Ленинский районный суд.

В 2022 году Советский районный суд Владивостока вынес признал Самсонова виновным в растлении ребенка и назначил наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Защита экс-депутата неоднократно пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд и Девятый кассационный суд Владивостока отклонили жалобу.