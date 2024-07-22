Екатеринбуржца, убившего собутыльника и запенившего его тело в подвале, отправили в колонию строгого режима

В Екатеринбурге осудили мужчину, который убил знакомого, а потом запенил его тело в подвале дома, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Мужчины поссорились после совместного застолья. Один забил другого до смерти, много раз ударив его по голове. Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на девять лет.

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