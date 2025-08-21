Двух жительниц ХМАО арестовали по делу о жестоком убийстве знакомой

Суд города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под арест двух женщин в возрасте 49 и 60 лет, которые обвиняются в причастности к убийству, совершенному с особой жестокостью. . Об этом сайту Ura.ru сообщили представители судов Югры.

По данным следствия, в феврале 2025 года женщины поссорились со своей знакомой и заранее договорились ее наказать. Они нанесли жертве множественные удары, после чего она скончалась.

По этому делу также арестованы 35-летняя женщина и подросток. Всем четверым предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.