Двух жителей Удмуртии осудили за похищение человека | 360°

25 апреля 2024, 16:46
Двух жителей Удмуртии осудили за похищение человека
В Удмуртии осудили двух местных жителей, которых обвиняли в похищении человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
В 2020 году подельники похитили своего знакомого, вывезли его за город и угрожали расправой. Однако, когда они ненадолго отлучились, мужчина угнал машину преступников и уехал на ней в полицию.
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Похитителей осудили на пять лет колонии строгого режима каждого. Кроме того, они заплатят по 50 тысяч морального ущерба.
Суд
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