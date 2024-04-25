Двух жителей Удмуртии осудили за похищение человека | 360°

Криминал 25 апреля 2024, 16:46 Двух жителей Удмуртии осудили за похищение человека

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В Удмуртии осудили двух местных жителей, которых обвиняли в похищении человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

В 2020 году подельники похитили своего знакомого, вывезли его за город и угрожали расправой. Однако, когда они ненадолго отлучились, мужчина угнал машину преступников и уехал на ней в полицию.

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Похитителей осудили на пять лет колонии строгого режима каждого. Кроме того, они заплатят по 50 тысяч морального ущерба.

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