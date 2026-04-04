Двух жителей Саратовской области задержали по делу о сбыте наркотиков

Правоохранители задержали двух жителей Марксовского района Саратовской области по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
По данным следствия, мужчины организовали продажу запрещенных веществ растительного происхождения. Одного из фигурантов поймали с поличным, когда он пытался реализовать товар. Его подельника задержали дома.
Возбуждено уголовное дело. Гражданам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте