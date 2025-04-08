Двух жителей Петербурга приговорили к тюремному сроку по делу о разбое

В Петродворцовом районе Петербурга огласили приговор по делу о разбое. Об этом Piter.TV сообщила районная прокуратура.

Двое мужчин признаны виновными в том, что в апреле 2024 года потребовали от потерпевшего вернуть несуществующий долг. Услышав отказ, они схватили его за воротник, угрожали расправой с помощью деревянной палки, избили и украли 40 тысяч рублей. Кроме того, подсудимые заставили жертву перевести им еще 63 тысячи рублей с банковского счета.

Подсудимые не признали вину, заявив, что потерпевший якобы вернул им долг, а насилия они не применяли. Однако суд признал их виновными и назначил наказание — по 4,5 года лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима.