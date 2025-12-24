Двух жителей Пензы задержали по делу о краже электродвигателя на железнодорожной станции

Правоохранители задержали двух жителей Пензы 36 и 40 лет, подозреваемых в краже электродвигателя насосного агрегата. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
По версии следствия, мужчины, занимающиеся сбором и продажей вторичного металла, обнаружили на территории железнодорожной станции электродвигатель. Фигуранты похитили оборудование, распилили и продали.
Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают тюремное заключение сроком до пяти лет.
