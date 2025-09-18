Двух жителей Ижевска осудили по делу о неудачном угоне яхты

Двум жителям Ижевска вынесли приговор по делу о попытке угнать яхту. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Установлено, что в начале июня двое нетрезвых мужчин 24 лет решили угнать судно, пришвартованное к пирсу яхт-клуба «Море» на городском пруду. Один из них отвязал яхту, после чего оба поднялись на борт. Однако запустить двигатель фигурантам не удалось.

Злоумышленники признали вину. Им назначили 1,5 и два года лишения свободы условно.