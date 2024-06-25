Двух военных осудили на Сахалине за дезертирство в зоне СВО

Двух военных на Сахалине отправили на 8 лет в колонию за дезертирство в зоне СВО

Zamir Usmanov
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал виновными двух военных в групповом дезертирстве в зоне специальной военной операции. Каждому из них дали по восемь лет колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

В суде установили, что мужчины не хотели служить в войсках во время мобилизации, поэтому заранее договорились уклониться от армии. В июле прошлого года бойцы вместе решили самовольно оставить боевые позиции воинской части в Запорожской области. В течение восьми месяцев они скрывались, но в марте 2024-го их задержали.

В суде действия мужчин расценили как дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в период мобилизации.

Ранее в Забайкалье суд огласил приговор военному за отказ выполнять боевые задачи на СВО. Мужчине назначили наказание в виде двух лет заключения.

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