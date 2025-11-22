Двух студентов задержали в Самарской области по делу о похищении и избиении мужчины

Правоохранители задержали в Самарской области двух студентов, подозреваемых в похищении и избиении 27-летнего мужчины. Об этом сообщил sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По словам потерпевшего, несколько дней назад двое молодых людей после ссоры из-за девушки затолкали его в багажник автомобиля и вывезли в лес. Там они избили оппонента, угрожали предметами, похожими на оружие, и требовали отдать 50 тысяч рублей.

Правоохранители провели обыски в местах проживания 18-летних фигурантов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.