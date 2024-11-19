Двух серийных воров задержали в Пензе
В Пензе задержали двух мужчин, которых подозревают в серии краж. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
На счету мужчин, как минимум, две кражи. В частности, они украли бензиновую виброплиту из одного места, а в другом присвоили велосипед, а также швейную и вязальную машинки.
Похищенное подельники сдали в комиссионный магазин, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело.
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