Двух разведчиков обвинили в похищении и убийстве девушки в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал разбирательство по уголовному делу в отношении командира взвода ВДВ, 28-летнего Айдына Ж., и его подчиненного рядового Алексея Д. Их обвинили в похищении и жестоком убийстве 23-летней девушки, с которой у женатого командира была связь. Предварительно, она угрожала, что все расскажет его жене. Об этом написал «Коммерсант» .

По версии следствия, в январе 2023 года Айдын Ж. и другие военные, в том числе Алексей, выпивали вечером в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла бывшая любовница Айдына, и они поругались. Опасаясь, что девушка расскажет все его жене, офицер решил расправиться с ней. Он посадил ее в кузов грузовика, приехал в часть, там связал ей руки скотчем. Вместе с ними ехал Алексей, которому Айдын велел завязать девушке глаза. Подчиненным Айдын заявил, что она якобы служила в украинской армии, занимается разведкой в интересах ВСУ, и у нее есть татуировки с украинской символикой.

Девушку завели в солдатскую баню, где бывший возлюбленный стал бить ее ножом. Ночью Алексей по его поручению добил жертву ударом в сердце. Еще один военный, сержант Роман П., которому Айдын приказал добить девушку до этого, не захотел ее смерти, но боялся наказания от офицера, поэтому лишь ранил ее в плечо и ногу.

Тело увезли подальше и взорвали гранатами, чтобы его не опознали, но преступление все равно раскрыли по горячим следам. Всех троих задержали и арестовали.

По делу Айдына и Алексея идут предварительные слушания. Дело Романа П. будет слушаться отдельно.

Кстати, Айдын Ж. прославился патриотическими стихами. Видео, на котором он декламирует свой стих, разошлось в Сети. В нем офицер заявляет, что семья ждет его дома и гордится им.