Двух подозреваемых в убийстве мужчины задержали в Гатчине

Сотрудники полиции Гатчинского района задержали двух человек по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сайту Piter.TV сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 9 августа в полицию поступила информация о том, что в кустах у дома №30 по улице Генерала Крыша обнаружено тело мужчины. Правоохранители установили, что погибшему примерно 60 лет. На его теле обнаружили резаные раны головы, шеи, груди и поясницы.

Двух местных жителей — 41-летнюю женщину и 47-летнего мужчину — задержали в бытовке возле жилого дома. По предварительным данным, они причастны к совершению преступления.

В качестве вещественных доказательств следователи изъяли нож и лопату. Расследование преступления продолжается.