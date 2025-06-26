Двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков задержали в Нижегородской области

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Задержание произошло в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Автозаводском районе города, написало НИА «Нижний Новгород» .

В ходе осмотра подозреваемых, 38-летнего и 19-летнего мужчин, не имеющих официального трудоустройства и ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, был обнаружен пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон весом 989,3 грамма.

По данным следствия, фигуранты организовали тайник в электрощитке на Окском съезде, где были обнаружены 277 свертков с наркотиками, фасовочные материалы, пластиковые емкости с порошком, лопаты и изолента различных цветов. Общий вес изъятых наркотиков составил около полутора килограммов.

Оба подозреваемых находятся под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предусматривающем наказание вплоть до пожизненного заключения.